立委提案藝術品拍賣所得應採分離課稅，但遭財政部打槍，財政部最新出爐的報告直指，藝術品拍賣所得如採稅率較低的分離課稅有違量能課稅原則，恐遭外界質疑替富人減稅，違反租稅公平原則。

美中貿易戰、香港反送中引發資金竄逃，市場主張台灣可把握機會，發展成為國際藝術品交易平台市場，立委提案藝術品交易所得應採用稅率較低的分離課稅原則，並將於明 (31) 日舉辦公聽會。

財政部表示，根據 2016 年綜所稅結算申報資料來爛，個人居住者拍賣收入租稅負擔率僅 0.57%，其中有 9 成以上申報戶適用稅率低於 12%，實質租稅負擔率僅 0.4%，低於香港的 0.5%、中國 2%~3%，相較於鄰近市場我國的稅率仍具競爭力。

財政部進一步指出，如將藝術品交易改為分離課稅，恐違反量能課稅、租稅公平原則，其中在量能課稅部分，若藝術品交易所得改分離課稅，將使高所得者原本適用綜所稅較高累進稅率，因分離課稅稅率較低而減輕負稅，進而產生逆分配效果，有違量能課稅原則。

而從租稅公平角度來看，如果修法將高財富者文物或藝術品交易所得以較低稅率分離課稅，恐引發外界質疑為富人減稅，亦有違租稅公平。

財政部表示，由於藝術品拍賣屬於財產交易所得，如改採稅率較低的分離課稅恐引發其他類型交易所得要求比照適用，恐將破壞稅制完整性。