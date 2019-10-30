牧德Q3獲利腰斬 前3季EPS 18.06元 仍稱霸設備廠

半導體、PCB 的 AOI 設備廠牧德 (3563-TW) 今 (30) 日公布財報，第 3 季營收、毛利率大幅走低，稅後純益 1.96 億元，年減 54%，呈現腰斬，年減 54.37%，每股純益 4.6 元；前 3 季稅後純益 7.68 億元，年減 19.58%，每股純益為 18.02 元，仍居設備股之冠。

牧德第 3 季營收 6.43 億元，毛利率 62.82%，季減 4.54 個百分點，年減 9.98 個百分點，稅後純益 1.96 億元，季減 36.89%，年減 54.37%，每股純益為 4.6 元。

牧德前 3 季營收 20.93 億元，毛利率 66.14%，年減 5.39 個百分點，稅後純益為 7.68 億元，年減 19.58%，每股純益為 18.02 元。

牧德指出，由於第 3 季銷售產品組合類型不同，導致毛利率下滑，由於整體景氣不佳，高單價半導體檢測設備如矽晶圓檢測、COF 產品檢測設備出貨延後，預計認列營收時間點，將遞延至 2020 年第 1 季後。

另外，牧德對中國產值排名 30 名以外的 PCB 廠，在中國成立合資公司炬森智能，炬森智能股本新台幣 1 億元，牧德投資持股 51%，該廠進展仍緩慢，新取得的業務貢獻金額也不足 1000 萬元。

牧德也觀察到，新世代手機 ABF 載板需求提高，進而帶動如欣興 (3037-TW) 載板廠明確的擴廠計畫，牧德也在尋求積極切入其設備採購清單之中。