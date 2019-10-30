〈台郡法說〉今年營收仍小幅衰退 明年二個原因支撐 營運樂觀看待

蘋果供應鏈軟板廠台郡 (6269-TW) 今 (30) 日召開線上法說，財務長熊雅士指出，今年第 4 季營收估仍可較去年同期個位數成長，不過全年仍小幅衰退，但對明 (2020) 年展望樂觀看待，主要在明年上半年主要客戶推出新產品 iPhone SE2，而下半年又有包括昆山、高雄廠新產能開出，將持續挹注成長。

台郡今年第 4 季仍是產品出貨高峰，巔峰月份預估落在 10 、 11 月，預估第 4 季營收將較去年同期 83.83 億元個位數成長。

台郡第 4 季營收以最樂觀年增 1 成來看，營收估可達 92 億元，加計前 3 季營收 173 億元，今年營收將達 265 億元，較去年 267.7 億元小幅衰退。

就今年第 4 季而言，熊雅士指出，台郡主要客戶新產品量產良率已穩定，在異質 PI(MPI) 的天線出貨市占率也在擴大，不過負新上市手機市場需求無法精確掌握，加上匯率因素干擾，對營運造成負面影響。

就 MPI 天線的出貨占比走揚來看，台郡去年天線占比不及 5%，今年全年占營收比重估達 10-20%，熊雅士說，2020 年在新產能及訂單到手挹注下，營收占比將倍數成長站上 2 成，而液晶材料 (LCP) 的天線也在與合作材料供應商進行積極開發中，這些 MPI、LCP 等新材料天線出貨增加下，對明年營收、獲利將產生不少挹注效果。

台郡目前有包括昆山、高雄新廠的投資積極進行中，今年前 3 季資本支出為 20 億元，估全年為 30 億元，低於原估的 2019 年資本支出 40 億元，主要在新廠測試設備延後一季進駐所造成，明年資本支出預估在 30 億元以上，明年下半年還有昆山、高雄新廠進入量產。

台郡第 3 季營收為 83.04 億元，季增 78.4%，年增 4.2%，毛利率為 23.9%，季增 7.6 個百分點，年增 2.5 個百分點，稅後純益 11.46 億元，季增 3.77 倍，年增 14.9%，每股純益為 3.65 元。

台郡前 3 季營收 173 億元，年減 5.9%，毛利率為 18.7%，年增 1.6 個百分點，稅後純益為 15.01 億元，年增率 8.1%，每股純益 4.79 元。