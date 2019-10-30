〈晶睿法說〉美中貿易轉單效應發酵 OBM新品Q4量產 明年出貨力拚年增逾8%

安控廠晶睿 (3454-TW) 今 (30) 日召開法說會，展望未來，副總經理顧中威表示，受惠美中貿易戰轉單效應持續發酵，自有品牌業務 (OBM) 有新客戶加入並進入試產，若第 4 季順利量產、銷售，可望添營運新動能，此外，估明年整體網路攝影機市場年增 8%，晶睿將力拚超越市場平均。

晶睿累積前 3 季營收占比方面，OBM 占 35%、代工業務 (ODM) 占 65%，顧中威表示，由於美國通過國防採購法，與美國有關的專案都無法使用中國製造的晶片，OBM 陸續接獲新客戶。

展望後市，顧中威指出，多數產品已在第 3 季進入試產，若新品順利第 4 季量產，可望帶動品牌產品營收比重成長，不過單季營收變化不大，毛利率也可望回溫。

顧中威表示，目前全球前 10 大安控廠商，中國就占 4 間，包括海康威視、大華、華為等，占全球一半市場，不過，受美國制裁影響，預期價格壓力可望趨緩，過去每年 ASP 跌幅約 10%，估明年將縮小至 5%。

晶睿轉投資子公司睿緻，顧中威指出，在美中貿易戰氛圍上，睿智的晶片出貨也有新契機，加上新開發晶片開始量產，有助 OBM 新品出貨，另外，目前稼動率不到 90%，若後續有新客戶加入，產能也足以應付。

晶睿第 3 季營收 15.78 億元，季減 18.3%，年增 21.8%；稅後純益 7306 萬元，季減 31%，年增 8.9%；每股純益 0.85 元；累積前 3 季營收 52.24 億元，年增 38.26%；稅後純益 2.64 億元，年增 6.4%；每股純益 3.07 元。