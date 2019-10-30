飯店危老重建首案 台北馥敦南京館明熄燈

台北馥敦飯店南京館繼 8 月與大陸建設簽訂合作開發契約，成為全台首間獲核准通過的飯店危老重建第一案後，今 (30) 日正式宣布，和國際五星酒店品牌凱悅 (Hyatt) 完成簽約，引進其旗下時尚五星酒店品牌「尚萃」(Hyatt Centric)，預計 2024 年完工後將以「台北凱悅尚萃酒店」重新營業，馥敦飯店南京館將於明 (31) 日熄燈改建，11 月 14 日開始拆除。

台北馥敦飯店指出，南京館改建後，規劃為「酒店」加上「精品宅」二棟大樓 25 層樓，酒店由凱悅集團營運管理，預計設置 220-240 間客房，目標平均房價約在 8000 元。

而頂級住宅則定位為國際級酒店式公寓的「精品宅」，規劃有共 130 戶，每戶 30-50 坪，每坪價格上看 150 萬元。

台北馥敦飯店董事長陳文榮表示 ，國際連鎖飯店管理已是台灣飯店業的趨勢，此次引進尚萃，期許為南京商圈帶來全新型態五星級飯店體驗。

台北馥敦飯店為因應南京館的重建時期，復北館早在 2014 年重新設計改裝，並更名為台北馥敦 - 馥寓，主打輕奢花園風，並針對女性客群提供貼心的設計，而今年再改裝復南館，將硬體全面升級，藉此吸引商務和自由行旅客。