大同董事改選爭議 高院判2017年董事會「自始無效」

大同 (2371-TW) 2017 年股東會，以資格審查名字將市場派提名董事人選全部剔除，台北地院認為於法不合、決議應予撤銷，大同再上訴，高院今 (30) 日判決駁回，並認定 2017 年大同選出的 6 席董事、3 席獨董決議「自始無效」，也就是大同現任董事、獨董的當選於法不合。

市場派對此指出，大同公司本屆董事會，欠缺合法法律基礎，董事會所做決議也有瑕疵。而大同至截稿前，尚無正式回應。

高院判決認定，大同公司本屆董事、獨董當選決議無效，當選的決議應予撤銷，並加碼認定大同公司 2017 年選出 6 席董事、3 席獨董的決議「自始無效」，本案仍可上訴。

大同 2017 年召開股東會，全面改選 6 席董事、3 席獨董，公司派足額提名；欣同投顧公司和市場股東陳麗卿等人，提名楊永明和林宏信為董事候選人，林鵬良為獨董候選人，依當時持股推估，市場派至少可搶下 2 席董事。

不過，大同董事會以審核資格名義，剔除市場派提名人選，公司派提名人全部當選，市場派認為，大同公司「球員兼裁判」明顯違法不公，向台北地院提告，而法官認為市場派提名的候選人符合資格，並於去年 10 月撤銷大同公司 2017 年股東常會選出的 9 席董事、獨董的決議，大同公司再上訴。

市場派表示，根據一、二審法院判決認證，大同公司本屆董事會欠缺合法的法律基礎，資格不合法的董事組成董事會所做一切決議都有瑕疵，經濟部應該核准外部股東自行召開股東臨時會立即全面改選董事。