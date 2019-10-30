凱基銀行萬聖節活動 用唐寶寶愛心餅乾挺公益

萬聖節即將到來，凱基銀行即日起至 10 月 31 日於營業部、天母、中山、板橋、藝文、風城、市政、東門及高美館等 9 間分行，舉行萬聖節限定暖心活動，客戶不僅可與行員趣味互動，還將獲贈限量萬聖節主題小禮物。

凱基銀行秉持「與社區共享」的開放銀行理念，舉辦萬聖節限定活動，總經理曹慧姝與個人金融總處資深副總經理敖蓓寧 10 月 25 日特地裝扮為神奇魔法師，接待近 150 名盛裝前來討糖吃的幼稚園小朋友，該行特別選購唐氏症基金會愛心餅乾作為伴手禮，希望敦親睦鄰的同時，也支持社會公益，分享愛與關懷。

敖蓓寧表示，凱基銀行積極發展金融數位創新，實體通路經營策略亦落實「開放銀行」思維，結合當地里民及店家，打造兼具社區共享與人文溫度的金融服務體驗。為了強化社區連結、鼓勵民眾和家人一起創造歡樂節慶回憶，10 月 25 日起至 31 日 9 家分行接力推出萬聖節暖心活動，無論是否為凱基銀行的客戶，只要到上述指定分行說出通關密語「Trick or Treat 不給糖就搗蛋」，即可免費索取造型棒棒糖、南瓜面具。

凱基銀天母分行精心妝點萬聖節主題彩繪牆 打卡拍照送德國結麵包兌換券。(圖 / 凱基銀行提供)

此外，凱基銀行特別在萬聖節氣氛最濃厚的天母地區，佈置萬聖節主題 3D 彩繪牆，只要和 3D 彩繪合照並拍照上傳 FB，就能獲得當地烘焙名店的德國結麵包兌換券, 活動至 11/22 日。