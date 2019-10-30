半導體客戶需求回溫 大銀Q4營運重回成長 明年將優於今年

上銀 (2049-TW) 集團旗下大銀微系統 (4576-TW) 受惠美中貿易戰暫歇，已有半導體設備客戶開始洽談訂單，需求將從第 4 季起逐步回溫，加上日韓貿易戰轉單從 12 月起挹注營收，第 4 季營運可望優於第 3 季，另外台積電資本支出金額上調，也有助大銀明年表現，估營收將優於今年；法人估，大銀今年每股純益可望達 0.8 至 1 元，明年表現將更好。

從大銀今年上半年營收比重來看，電子生產設備 32%，半導體 30%，產業自動化 30%，工具機 5％。

大銀表示，受惠美中貿易戰暫歇，客戶開始積極洽談訂單，需求回溫，其中主要動能就是來自半導體設備，在需求推升下，大銀第 4 季營運將優於第 3 季，下半年估持平上半年，看好明年在半導體需求復甦，全年營運將優於今年。

先前，受到日韓貿易戰影響，韓國半導體廠商積極尋找原料與生產線零配件替代供應商，大銀與上銀同步迎來韓國半導體廠轉單，大銀更已取得伺服馬達與線性滑軌定位平台訂單，12 月起可望陸續挹注營收，轉單效益將從本季起逐步發酵。

其中值得留意的是，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 也是大銀客戶之一，台積電日前宣布上調今年資本支出至 140 至 150 億美元，增加多達 40 億美元資本支出，明年預期也可維持今年高峰，隨著台積電大幅調升資本支出，擴充先進製程產能，料也將有助推進大銀營運動能。

大銀微系統日前獲投資台灣事務所通過，預計投資逾 43 億元，在新竹鳳山工業區與雲林科技工業區建廠擴產，雲科一期本 (10) 月已取得使用執照，此次投資將用於擴建雲科二期，預計 2021 年擴建、2022 年完工，鳳山工業區廠將作為研發中心及客服中心，預計 2021 年完工。

大銀前 3 季累計營收 15.47 億元，年減 3 成。上半年稅後純益 4303 萬元，年減 26.1%，主要受中美貿易爭端，導致下游客戶觀望影響，每股純益為 0.4 元，全年估達 0.8-1 元，明年在需求推升下，每股純益可望 1 元起跳。