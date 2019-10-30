同開接獲智慧型監獄工程營建案 新董座詹炯淵接任

同開 (3018-TW) 通過新人事任命案，推舉詹炯淵出掌同開董事長一職並自即日起生效，距離同開前任董事長魏孝秦接任的時間，約 4 個月又 3 天。同時，同開也宣布，接獲 24.21 億元法務部矯正署八德外役監獄新建統包工程案，將協助打造智慧型監獄。

詹炯淵為成功大學土木工程學系、台灣大學環境工程研究所畢業，專精於營造建築、環保工程等領域，擅長工程專案管理及執行，同時具備營造安全衛生管理及法規實務，過去曾任職於內政部營建司公共工程科，曾多次協助處理包括自來水、市區道路、下水道公共工程等案件，台北市內湖、木柵、北投 3 座焚化爐土建及機電工程之興建與操作維修。

詹炯淵並擁有台北市內湖垃圾山清除工程，台北市衛生掩埋場的規劃興建及操作管理等豐富的營造與環工實務經驗。

詹炯淵並表示，看好同開機電工程案件施工入帳，將持續貢獻營收成長基礎，加上環保事業垂直整合策略效益發酵，及多角化經營的營運穩健，可望催動未來整體營運邁入成長階段。

同開指出，未來重心將先以本業機電工程與環保兩大事業為主，在機電工程本業上，今年已成功取得食用油品及榖製品製造業之新建廠房營造、大型風力發電興建及高科技廠房機電整合工程等，創造同開良好的訂單能見度。

同開也宣布，公司也接獲 24.21 億元法務部矯正署八德外役監獄新建統包工程案，其機電工程規劃將結合電子監控、人臉辨識、數位化安全管理、物聯網 (IOT) 等技術打造智慧型監獄。