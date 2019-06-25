同開董座由連接器廠樺晟董事長魏孝秦接任 結盟意味濃

機電工程與環保污泥處理廠同開 (3018-TW) 今 (25) 日召開股東會，並完成 9 席 (含獨董 3 席)改選，改選後，連接線材廠樺晟 (3202-TW) 董事長魏孝秦，以陽明春天投資公司法人代表身分，接任同開董事長，結盟意味濃厚。

同開目前以機電工程為主，去年積極配合政府的綠能政策，投資並興建屏東灌溉大排的太陽能電廠，獲得大型電廠實績，今年更成功取得食用油品及榖製品製造業新建廠房營造及機電整合工程等，目前累計整體已簽約但尚未完工的在建工程案量，已達 9.45 億元。

同開另一營運主體環保事業上，旗下觀音處理廠目前單月處理量已達 3600 噸水準，明顯較前年 1435 噸倍增，今年公司不僅進一步規劃申請既有核可處理量的擴充，也落實優化公司環保事業處理業務，完成建置清運車隊，以發揮清運與回收處理垂直整合效益。

同開去年取得柬埔寨政府核發彩券營運執照，陸續在柬埔寨首都金邊與吳哥窟等地，設置 50 個自有品牌「Wingo」投注站，營業項目包括電腦型樂透彩券、刮刮樂等，今年 1 月起正式營運。

同開去年營收 13.49 億元，稅後虧損 1.58 億元，每股淨損 2.17 元，今天股東會決議不配發股利並通過分次辦理私募案。