英國大選那些事：你需要了解的都在這裡

對多數人而言，聖誕節最不想要的莫過於選舉了，但這恰恰是英國選民 12 月 12 日要做的事情。這將是英國四年半以來第三次舉行大選。以下是您需要知道的方方面面。

為何要提前大選？

英國首相強生希望通過選舉，來重獲保守黨在下議院的多數席位，而下次選舉要等到 2022 年。強生估計，大選可能有助於打破圍繞英國脫歐形成的政治僵局。英國上一次在 12 月舉行大選是 1923 年。

參選方都有誰？

在為期五週的競選活動中，預計英國兩大政黨保守黨和科賓領導的工黨聲勢最浩大。其他政黨包括自由民主黨 (Liberal Democrats)，Nigel Farage 領導的英國脫歐黨 (Brexit Party)，以及倡導環保的綠黨 (Green party) 和獨立候選人。此外還有一些與英國特定地區有關，在其所在選區贏得席位的小黨派：蘇格蘭民族黨 (Scottish National Party)，威爾士 Plaid Cymru 黨及北愛爾蘭的四個黨派。

怎樣贏得選舉？

英國選舉採用簡單多數制，一位通常代表某個政黨的候選人只需得票最多即可贏得議會一席。

從技術角度講，若一個政黨贏得 326 個席位，即下議院半數席位再加一席，就贏得了選舉並有資格組建政府。獲勝優勢越大，上台後實現執政計畫的機會就越大。強生希望獲得遠超其它政黨的席位數量，以通過他的退出協議，並落實國家健康服務、教育和照護老齡人口等其它國內方面的重點議程。儘管在英國政治體系下，過去往往是保守黨和工黨在下議院兩家獨大，但現在形勢已不同往昔。

如果沒有哪個政黨獲得絕對多數席位該怎麼辦？

答案是：懸浮議會。

這種情況下，各黨派之間將開始談判。選舉前就擔任首相的強生有權著手組建正式的執政聯盟。他還可以嘗試與一個較小的政黨達成所謂信任和供應安排，以獲得在預算和其他關鍵問題上的支持。過去 18 個月來，保守黨就是與民主統一黨 (Democratic Unionist Party) 達成了這種形式的合作，但這項安排現已到期，意味著不得不重新談判。

出現懸浮議會的第三種選擇是，贏得最多席位的政黨在沒有獲得絕對多數席位的情況下，嘗試成立少數黨政府單獨執政。這需要與較小的政黨達成臨時協議，而且面臨在議會頻頻受挫，以至於不得不再次召集大選的風險。

為何 12 月投票不同尋常？

簡而言之，是因為英國的天氣。傳統觀點認為，競選活動應該安排在春季或秋季進行，以便候選人在選民下班後到日落前有更多時間溝通，並且更好的天氣狀況也有利於提高投票率。英國氣象部門預測 11 月和 12 月會有降雨、洪水、霧甚至降雪，因此選民投票率可能會比平時低得多。

不可預測性

政治家的競選活動受制於突發事件。每年這個時候衛生服務機構都處於緊張狀態，流感及其它天氣相關疾病讓全國各地醫院都人滿為患。天氣惡劣時鐵路和公路也有關閉的危險，這可能激怒選民。大學學期尚未結束就舉行選舉，也可能影響結果。各黨派領導人還將承受參加電視辯論的壓力。

如何計票？

民眾投票為每個選區選出一名代表。下議院共有 650 個選區，同一天在英格蘭、威爾士、蘇格蘭和北愛爾蘭分別計票。投票時間是在上午 7 點至晚上 10 點，郵寄選票需提前寄送。英國國家廣播公司 (BBC) 通常在選舉日當晚 10 點之後進行出口民調。

接下來，各個選區會立即開始計票，當晚陸續公佈結果，哪家政黨有望勝出基本到清晨即可見分曉。

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