鋼聯Q3營運不振 前3季稅後純益下滑近3成 EPS 3.27元

鋼聯 (6581-TW) 今 (29) 日公告前 3 季財報，受子公司台鋼資源公司部分營運證照取得延遲，加上鋅價下跌趨勢不止，且代處理集塵灰收取量減少，前 3 季營收下滑 8.47%，前 3 季稅後純益 3.64 億元，年減 29.32%，每股純益為 3.27 元。

在國際鋅價波動下滑、集塵灰來源未增加等不利因素影響下，鋼聯今年全年不見成長，同時，鋼聯也陸續向主管機關提出申請，爭取更多集塵灰收受來源。法人認為，鋼聯今年最好的營收狀況，僅能維持與去年持平水準。

鋼聯今年前 3 季營收及獲利均呈現下滑，儘管鋼聯廢棄物處理事業穩健，但產出的氧化鋅產品，受到國際鋅價今年下跌，今年上半年平均每公噸約 2700 元，下滑到第 3 季 2300 元，造成獲利不振。

同時，全台煉鋼廠因夏季減產，使鋼聯集塵灰收受量減少，氧化鋅出貨也跟著減少，今年前 3 季出貨量 3.9 萬噸，低於去年同期 4.1 萬噸。

鋼聯除看好廢棄物燃燒處理需求增加外，為擴大營運成長動能，公司朝多元化布局發展，持續規劃評估納入其他難處理之廢棄物。

鋼聯表示，目前兩件案子正在申請中，分別是中龍鋼鐵處理集塵灰量增加，以及新竹新豐海岸遭非法棄置的集塵灰。

至於 7 月投產試營運的轉投資子公司台鋼資源公司，鋼聯表示，部分還在申請建照、使用執照及申請處理項目許可等，今年難有顯著營收貢獻。