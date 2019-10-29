媲美星港財管方案 將爭取國內企業在OBU開戶 力拚台商資金調度中心

金管會正研擬「媲美星港財富管理方案」，主委顧立雄今 (29) 日表示，目前盤點 16 項商品可進一步開放，其中有 8 項與匯率、利率有關，近日會與央行研商，另外，將爭取開國內企業也可以申請在 OBU 開戶，將更有利台商將台灣做為資金調度中心。

顧立雄今天直指「台灣資本市場還具有一定的吸引力」，他引據資誠聯合會計師事務所與英國經濟學人雜誌智庫於今年 3 月合作發布全球資本市場 2030 趨勢報告指出，受訪企業選擇上市地點的 3 大關鍵因素，分別是流動性、估值及上市成本，而台灣這３大關鍵因素的表現並不差，成交值周轉率達 7.54%、本益比 16.38 與申請上市費用僅 1.6 萬美元。

顧立雄進一步表示，台股的股息殖利率 4.2%，僅次於英國的 4.91%，加上與其他市場相比，法規及財報透明、公司治理佳、申請上市櫃審查時間明確及產業鏈完整，因此台灣資本市場具有一定的吸引力。

另外，為了營造友善資本市場，金管會祭出 6 大措施，首先是增訂多元上市櫃條件；再者是引進基石投資人制度；第三是縮短 IPO 審查時間至 6 週；第四是設置專責服務台商窗口及提升英文資訊揭露；第五是放寬股票集保彈性，科技事業及大型無獲利企業每半年領回四分之一、一年則領回二分之一；第六是新增電子商務產業類別上櫃。

至於金管會正研擬「媲美星港財富管理方案」，顧立雄表示，現在適逢香港變局，是「天時地利人和」的好時機，金管會盤點出有 16 項商品可進一步開放，其中有 8 項可由金管會開放，但涉及證券、投信、銀行等產業的平衡發展，須與各個公會研議，其餘 8 項與匯率、利率有關，近日會與央行研商。

其中，根據國際金融業務條例 (OBU 條例)，僅收受境外個人、法人、政府機關或境內外金融機構外匯存款，不包含境內個人、法人，且業務主管機關為央行。

顧立雄表示，將爭取開國內企業也可以申請在 OBU 開戶，台灣過去希望以 OBU 為台商資金調度的中心，但 OBU 只限境外企業申請開戶，目前台商在台灣境內仍有資金流動需求，若放寬國內分行（DBU）與 OBU 間資金能互相流動，也就是說，開放國內企業可直接到 OBU 開戶，將更有利台商將台灣做為資金調度中心，不過，開放也有一定的限制，例如只能做授信，但不能做存款業務，這些都仍要與央行再討論。