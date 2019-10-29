消除程序疑慮 美眾議院31日將對川普彈劾調查案表決

外媒報導，美國眾議院將於週四 (31 日) 對美國總統川普 (Donald Trump) 的彈劾調查進行正式表決，以確保彈劾程序的正當性與透明度，回應此前白宮與部分共和黨議員對於彈劾程序未經授權一說。

眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 致信國會議員稱，眾議院將於週四 (31 日) 啟動表決，計劃以此消除川普政府對於彈劾調查程序中的所有疑慮，包含扣留文件、阻止作證以及無視授權傳票等行為。佩洛西在信中表示，由於眾議院尚未實施表決，所以他們乾脆假裝彈劾調查不存在。

在宣布彈劾表決計畫後，白宮發言人 Stephanie Grisham 表示，民主黨人仍進行未經授權的彈劾程序，批評眾議院暗中、關門取證的行為完全不合法。

川普政府先前以彈劾調查程序未經授權，欠缺正當法律基礎為由，拒絕配合彈劾調查工作。數週以來，白宮皆以缺乏有效授權為由拒絕接受調查。

前副國安顧問 Charles Kupperman 原先預計週一 (28 日) 出席眾議院作證，卻在收到國會傳票後向聯邦法院提起訴訟，要求法官遵守傳票要求，也就是傳喚必須免於受國會程序影響，並稱仍在等待司法透明，因此拒絕出庭作證。

而前白宮國家安全委員會 (NSC) 歐洲事務官員 Alexander Vindman 預計 29 日將為彈劾調查出席作證。此前他曾向上級稟報川普和烏克蘭總統 Volodymyr Zelenskyi 的電話內容，認為川普要求 Zelenskyi 調查競選對手拜登的行為恐嚴重損害美國利益，將成為首位出面作證的白宮官員。

根據外媒調查，目前至少有 226 名眾議院議員支持彈劾川普，因此週四表決有望在眾議院順利過關。