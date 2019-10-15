橘子集團結盟台灣角川 成立一站式旅遊美食平台「我傳媒」

台灣角川今 (15) 日與橘子集團 (6180-TW) 結盟，攜手成立「我傳媒 WalkerMedia」，定位為玩咖情報第一站，整合旗下 Taipei Walker、Japan Walker 以及 WalkerLand 等三大品牌，打造一站式平台，我傳媒目前資本額新台幣 1 億元，其中，橘子持股 3 成、台灣角川持股 7 成，雙方未來可望共同進軍東南亞市場。

今年適逢台灣角川成立 20 週年，為因應數位浪潮的出版業轉型，2011 年啟動第一次轉型，傾注 Taipei Walker 多年來的品牌力與完整資料庫，成立 WalkerLand，打造吃喝玩樂交流平台。

而為滿足用戶對旅遊美食服務一站式的需求，台灣角川今日宣布加速數位轉型，與橘子集團攜手成立「我傳媒 WalkerMedia」。台灣角川母公司 (株)KADOKAWA 會長角川歷彥表示，直接與數位時代中成長的公司合作，才能創造內容與科技新火花，且數位內容整合為重要的一步，相信這次與橘子集團合作，將能為台灣數位轉型帶來全新變革。

橘子集團近年來致力全生態網路企業發展，從遊戲本業出發，跨足支付、電商、媒體等多元領域。橘子集團董事長劉柏園表示，橘子集團非常敬重 (株)KADOKAWA 70 多年來在內容產業的耕耘，我傳媒融合雙方創意及資源，將為台灣市場帶來許多全新的數位內容及行動應用模式，滿足用戶對美食、旅遊等生活休閒資訊與服務的龐大需求。

劉柏園並說，目前平台首階段目標為衝瀏覽量與擴增用戶數，雙方資源將互相導入，等在台灣市場站穩腳步後，第二階段雙方不排除共同研發新的服務體驗，創造更多附加價值，甚至進軍東南亞市場。