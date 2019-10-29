市況趨穩 虹揚-KY營收年減幅收斂至2成內

二極體廠虹揚 - KY(6573-TW) 表示，相較上半年，下半年二極體、太陽能市況逐漸回穩，預計第 4 季營運可望優於去年同期，法人指出，虹揚 - KY 前 3 季營收 12.99 億元，年減 21.32%，第 4 季優於去年同期下，全年營收可望持穩在 17 億元，年減幅縮減至 18%。

以 9 月來看，虹揚 - KY 太陽能二極體業績成長逾 4 成，帶動營收創近 8 個月新高，已有產業復甦的訊號，虹揚 - KY 指出，10 月將是重點觀察月，將樂觀看待，預計第 4 季受惠市況回穩，加上比較基期低，營收可望優於去年同期。

法人認為，虹揚 - KY 今年受美中貿易戰影響，加上太陽能市場持續修正，營收、獲利表現疲軟，但美中貿易戰緩解，且市況逐漸回穩，全年營收年減幅將持續收斂，估第 4 季營收將優於 4.2 億元，驅動全年營收達 17 億元，獲利則受市況影響，全年恐仍難逃虧損。

虹揚 - KY 表示，近期已積極調整產品布局，以營收比重來看，太陽能事業占 33-35%，整流二極體、橋式整流器約各占 3 成，雖仍以太陽能事業的比重最高，但相較先前逾 4 成比例來看，已有明顯調整。

市場的部分，虹揚 - KY 是以中國為主要營收來源，比重達 7 成，昨日子公司台灣玻封公告，將瞄準中國需求，投資中國揚州全紘，投資金額約 1000 萬元，預計將用於擴張 4 吋晶圓業務，完善中國二極體布局。