[表八5]台灣集中市場融資使用率前後30名

台北‧10月28日 交易日 ◆融資使用率前30名 代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用% 00656R 國泰中國A50反1 4321 6089 70.96 00677U 富邦VIX 701815 999927 70.19 00708L 元大S&P黃金正2 21385 31018 68.94 3338 泰碩 14730 21620 68.13 00637L 元大滬深300正2 277825 414026 67.10 3661 世芯-KY 9867 15084 65.41 1529 樂士 7633 11891 64.19 2338 光罩 40505 63178 64.11 00671R 富邦NASDAQ反1 12926 23096 55.97 00633L 富邦上証正2 51281 97114 52.80 3406 玉晶光 12993 25209 51.54 00738U 元大道瓊白銀 12298 23949 51.35 2375 智寶 24472 48515 50.44 00641R 富邦日本反1 2680 5314 50.43 2358 廷鑫 8003 16985 47.12 1598 岱宇 11231 24025 46.75 00673R 元大S&P原油反1 15858 34050 46.57 1472 三洋紡 4261 9155 46.54 4968 立積 7178 15425 46.53 3535 晶彩科 9159 19763 46.34 2461 光群雷 17831 39831 44.77 2462 良得電 12349 28621 43.15 00638R 元大滬深300反1 6395 14987 42.67 6452 康友-KY 8202 19500 42.06 00654R 富邦印度反1 837 1991 42.04 00669R 國泰美國道瓊反1 12466 29904 41.69 6283 淳安 8253 20411 40.43 3047 訊舟 18834 46622 40.40 00651R FH香港反1 3631 9173 39.58 4927 泰鼎-KY 18253 47260 38.62 ◆融資使用率後30名 代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用% 0051 元大中型100 0 2250 0.00 0052 富邦科技 0 2125 0.00 0054 元大台商50 0 2656 0.00 0057 富邦摩台 0 1256 0.00 0058 富邦發達 0 174 0.00 0059 富邦金融 0 243 0.00 006203 元大MSCI台灣 0 2679 0.00 00645 富邦日本 0 4999 0.00 00660 元大歐洲50 0 1632 0.00 00661 元大日經225 0 1731 0.00 00657 國泰日經225 0 1328 0.00 00682U 元大美元指數 0 1036 0.00 00691R 兆豐藍籌30反1 0 1901 0.00 00701 國泰股利精選30 0 3097 0.00 00707R 元大S&P日圓反1 0 1213 0.00 00709 富邦歐洲 0 1365 0.00 00711B FH彭博新興債 0 102065 0.00 00713 元大台灣高息低波 0 26628 0.00 00732 國泰RMB短期報酬 0 49318 0.00 00742 新光內需收益 0 11777 0.00 00774B 新光中國政金綠債 0 122200 0.00 00775B 新光投等債15+ 0 11775 0.00 00776 新光ICE美國權值 0 1275 0.00 00767 FH美國金融股 0 3397 0.00 00851 台新全球AI 0 3881 0.00 3130 一零四 0 8297 0.00 9926 新海 0 44876 0.00 00710B FH彭博高收益債 6 149690 0.00 6281 全國電 1 24793 0.00 9917 中保 8 112799 0.01