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[表八5]台灣集中市場融資使用率前後30名

台北‧10月28日 交易日  
  
◆融資使用率前30名  
代碼   股票名稱          融資餘額  融資限額  融資使用%  
00656R 國泰中國A50反1        4321      6089      70.96  
00677U 富邦VIX             701815    999927      70.19  
00708L 元大S&P黃金正2       21385     31018      68.94  
3338   泰碩                 14730     21620      68.13  
00637L 元大滬深300正2      277825    414026      67.10  
3661   世芯-KY               9867     15084      65.41  
1529   樂士                  7633     11891      64.19  
2338   光罩                 40505     63178      64.11  
00671R 富邦NASDAQ反1        12926     23096      55.97  
00633L 富邦上証正2          51281     97114      52.80  
3406   玉晶光               12993     25209      51.54  
00738U 元大道瓊白銀         12298     23949      51.35  
2375   智寶                 24472     48515      50.44  
00641R 富邦日本反1           2680      5314      50.43  
2358   廷鑫                  8003     16985      47.12  
1598   岱宇                 11231     24025      46.75  
00673R 元大S&P原油反1       15858     34050      46.57  
1472   三洋紡                4261      9155      46.54  
4968   立積                  7178     15425      46.53  
3535   晶彩科                9159     19763      46.34  
2461   光群雷               17831     39831      44.77  
2462   良得電               12349     28621      43.15  
00638R 元大滬深300反1        6395     14987      42.67  
6452   康友-KY               8202     19500      42.06  
00654R 富邦印度反1            837      1991      42.04  
00669R 國泰美國道瓊反1      12466     29904      41.69  
6283   淳安                  8253     20411      40.43  
3047   訊舟                 18834     46622      40.40  
00651R FH香港反1             3631      9173      39.58  
4927   泰鼎-KY              18253     47260      38.62  
  
◆融資使用率後30名  
代碼   股票名稱          融資餘額  融資限額  融資使用%  
0051   元大中型100              0      2250       0.00  
0052   富邦科技                 0      2125       0.00  
0054   元大台商50               0      2656       0.00  
0057   富邦摩台                 0      1256       0.00  
0058   富邦發達                 0       174       0.00  
0059   富邦金融                 0       243       0.00  
006203 元大MSCI台灣             0      2679       0.00  
00645  富邦日本                 0      4999       0.00  
00660  元大歐洲50               0      1632       0.00  
00661  元大日經225              0      1731       0.00  
00657  國泰日經225              0      1328       0.00  
00682U 元大美元指數             0      1036       0.00  
00691R 兆豐藍籌30反1            0      1901       0.00  
00701  國泰股利精選30           0      3097       0.00  
00707R 元大S&P日圓反1           0      1213       0.00  
00709  富邦歐洲                 0      1365       0.00  
00711B FH彭博新興債             0    102065       0.00  
00713  元大台灣高息低波         0     26628       0.00  
00732  國泰RMB短期報酬          0     49318       0.00  
00742  新光內需收益             0     11777       0.00  
00774B 新光中國政金綠債         0    122200       0.00  
00775B 新光投等債15+            0     11775       0.00  
00776  新光ICE美國權值          0      1275       0.00  
00767  FH美國金融股             0      3397       0.00  
00851  台新全球AI               0      3881       0.00  
3130   一零四                   0      8297       0.00  
9926   新海                     0     44876       0.00  
00710B FH彭博高收益債           6    149690       0.00  
6281   全國電                   1     24793       0.00  
9917   中保                     8    112799       0.01

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