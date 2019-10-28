晶碩Q3純益季增逾2成 EPS 1.8元 前3季4.97元

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 今 (28) 日公告第 3 季財報，稅後純益達 1.08 億元，季增 23.89%，每股純益 1.8 元，前 3 季純益 2.98 億元，每股純益 4.97 元，展望第 4 季，法人表示，受惠客戶陸續推出新產品，晶碩營收年增可望回到 3 成水準。

晶碩第 3 季營收 8.56 億元，季增 15.61%，毛利率 44.12%，季增 3.47 個百分點，營益率 17.11%，季增 2.49 個百分點，稅後純益達 1.08 億元，季增 23.89%，每股純益 1.8 元，累計今年前 3 季營收 23.56 億元，毛利率 43.82%，營益率 16.84%，稅後純益 2.98 億元，每股純益 4.97 元。

法人表示，晶碩上半年受代工客戶去庫存、新品延後推出影響，造成產能利用率偏低，但隨著人口老化、兒童近視年齡下降、美瞳片及新世代高透氧矽水膠鏡片推出，將成未來成長動能，預期客戶第 4 季將陸續推出新產品，單季營收年增可望回到往年 3 成水準，全年營運谷底則落在第 2 季、第 3 季。

晶碩去年也以 13.8 億元購入桃園大溪廠，預計投資 60-70 億元新建擴增產能，第一期新建工程於今年 10 月動工，預計 2021 年底完成，屆時月產能可望增加 4500 萬片達到 8000 萬片。

晶碩總經理楊德勝日前表示，未來發展趨勢，將朝光學、設計、材料 3 個方向著手，並發展透氧率高的矽水膠，目前於歐洲申請專利中，預計明年第 1 季就會有產品推出。

晶碩今也公告內部人事異動，代理發言人將由管理處處長李國安新任，並新設公司治理主管，由財會處資深經理王景祥接任，晶碩也已於 10 月 7 日正式掛牌上市，與精華 (1565-TW)、金可 - KY(8406-TW) 並列上市櫃隱形眼鏡三雄。