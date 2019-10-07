晶碩掛牌上市大漲近2成 啟動蜜月行情

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 今 (7) 日上市掛牌，定價 152 元，最高一度來到 181.5 元，漲幅近 2 成，法人表示，晶碩第 4 季受惠客戶陸續推出新產品，營收年增可望回到 3 成水準。

晶碩上半年受代工客戶去庫存、新品延後推出影響，造成產能利用率偏低，但隨著人口老化、兒童近視年齡下降、美瞳片及新世代高透氧矽水膠鏡片推出，將成未來成長動能，目前也有擴產計畫進行中。

晶碩去年以 13.8 億元購入桃園大溪廠，預計投資 60-70 億元新建擴增產能，第一期新建工程今年 10 月動工，預計 2021 年底完成，屆時月產能可望增加 4500 萬片達到 8000 萬片。

晶碩表示，自有門市在台灣成立近 8 年，已累積超過 70 萬會員，也在中國電商平台天貓開設旗艦店，拓展銷售通路，2013 年也成功切入日本代工市場，未來將積極爭取海外大廠訂單，並持續拓展自有品牌品牌。

晶碩今正式掛牌上市後，將與精華 (1565-TW)、金可 - KY(8406-TW) 並列上市櫃隱形眼鏡三雄，晶碩 9 月合併營收，達 2.82 億元，月增 0.17%、年減 5.56%，為今年單月第二高，累計今年前 9 月合併營收 23.56 億元，年增 3.23%。