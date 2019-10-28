政策髮夾彎! 財政部拍板補習班維持免徵營業稅

補習班免徵營業稅政策髮夾彎！財政部拍板，立案補習班收取補習費用可免徵營業稅，也就是說吵了兩年的補習班是否課徵營業稅最後又回到原點，仍然可免徵營業稅。

補教名師兩年前疑似涉入女作家自縊案，後續效應延燒至補習班是否要恢復課徵營業稅的議題，在輿論聲浪下財政部 2017 年 5 月發布函釋，以營利事業為主並收取費用的短期補習班應課徵營業稅，預計 2018 年 1 月 1 日上路。

未料新制還沒上路，就引來補教業者大力反彈，尤其是公司型態補習班更是不滿，質疑為何個人型態補習可適用免營業稅，但公司型態卻要繳營業稅，家長更憂心，營業稅大刀一揮，恐轉嫁至消費者身上變成學費調漲，逼的財政部只好在 2017 年底急踩煞車，暫緩實施對補習班課營業稅。

財政部今天發布函令指出，教育主管機關核准設立辦理短期補習班，收取之補習費收入，根據加值型與非加值型營業稅法第 8 條第 1 項第 5 款規定，仍維持免徵營業稅，相關規定可回溯至 2018 年 1 月 1 日。

對於政策大轉彎，財政部官員透露，財政部立場原本就維持補習班免徵營業稅，原因在於對補習班業者加徵營業稅，最後學費調漲最終將轉嫁至學生身上，影響學生受教權，因此一直都不贊成課徵營業稅。

據悉，財政部原本就不打算針對提供「教育勞務」的補習班恢復課徵營業稅，但兩年前女作家自縊案風波持續延燒，基於民代與輿論壓力只好與教育部研議是否針對補習班課徵營業稅。

但時隔兩年，在業者大力反彈下，加上教育部也認為不應對補習班課徵營業稅，財政部最後拍板，維持補習班免徵營業稅決議。

另外，目前財政部仍針對未立案補習班課徵 5% 營業稅，官員表示，教育部希望補教業者都能盡量立案，以便於公安管理並減少消費糾紛，因此仍課徵營業稅以利管理，但只要立案登記，就可免徵營業稅

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