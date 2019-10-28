〈訊連法說〉明年起五大引擎同發威 營運估將優於今年

多媒體創作軟體廠訊連科技 (5203-TW) 今 (28) 日召開法說會，董事長黃肇雄表示，PC 訂閱制循環性營收將從第 4 季起挹注，預期第 4 季營收將優於第 3 季，且明年起 PC 訂閱制一年可產生超過 200 萬美元的循環性營收，貢獻將可逐年增加，其他四大成長引擎也可同步推進，明年營運成長可期。

訊連日前推出新一代創意導演家族，包含「威力導演 18」等 4 套旗艦級多媒體創作軟體。由於創意導演家族先前採取買斷制，遭遇營運困境，訊連因此推出訂閱制進行營運轉型，來自訂閱制的訂單比率由 2017 年的 3.5%，大幅成長至去年近 5 成，今年第 3 季更已達近 7 成。

訊連董事長黃肇雄表示，今年第 3 季營收已落底，由於 PC 訂閱制的循環性營收將陸續挹注，加上前 3 季遞延收入部分可望在第 4 季認列，營收將較第 3 季成長，預期明年起，PC 訂閱制一年可產生超過 200 萬美元的循環性營收，且金額將逐年成長，成營運一大動能。

除 PC 訂閱制的創意導演家族外，訊連其他三大引擎包括 FaceMe (人臉辨識)、及正在開發中的 PowerDirector & PhotoDirector 支援 iOS 與 Mac 平台。其中，iOS 平台將於年底前上市，且相較 Android 產生較高營收，持續推進營運動能，至於 Mac 平台則預期明年推出。

人臉辨識方面，需求也強勁，目前有上百個案子洽談中，較大的案子可望在明年中定案，並進入透過 AI 進行車牌辨識階段，與保全業、停車場洽談合作，明年也可貢獻營收，公司也在開發其他相關 AI 技術。

業外轉投資玩美移動部分，黃肇雄表示，第 3 季認列虧損已縮減至不到 350 萬元，看好在阿里巴巴策略性注資下，業績可望加速，成為訊連第五大引擎，挹注業外收益。