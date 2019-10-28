〈訊連法說〉業外收益助攻 Q3純益季增63% 每股賺1.69元創19季新高

多媒體創作軟體廠訊連科技 (5203-TW) 今 (28) 日召開法說會，並公布第 3 季財報，受惠業外處分收益挹注，加上轉投資虧損大幅收斂，單季稅後純益 1.42 億元，季增 63.6%，年增約 1.08 倍，每股純益 1.69 元，創近 19 季新高。前 3 季稅後純益 2.88 億元，年增 15.8%，每股純益 3.44 元。

訊連第 3 季合併營收 3.77 億元，季增 8%，與去年持平，毛利率 85.2%，季減 2 個百分點，年減 2.8 個百分點，營益率 16.9%，季減 3 個百分點，年減 5.6 個百分點；稅後純益 1.42 億元，季增 63.6％，年增約 1.08 倍，每股純益 1.69 元。

訊連前 3 季累計營收 10.53 億元，年減 10.6%，毛利率 87.3%，年減 1.1 個百分點，營益率 17.8%，年減 9.1 個百分點；稅後純益 2.88 億元，年增 15.8%，每股純益 3.44 元。

訊連子公司 CyberLink.Com 先前公告處分投資性不動產，而第 3 季已認列處分收益約 308 萬美元 (約合新台幣 9593 萬元)，挹注財報表現，帶動整體獲利走強，加上轉投資持股 43.1% 的玩美移動，虧損持續收斂，每股純益寫下逾 4 年來新高。

訊連去年認列玩美移動約 7000 萬元虧損，今年上半年認列虧損約 4000 萬元，第 2 季單季認列虧損金額縮減至 1600 萬元，虧損幅度逐步收斂，且第 3 季認列虧損金額更不到 350 萬元。

訊連董事長黃肇雄指出，在阿里巴巴策略性入股後，玩美移動的虛擬上妝技術，已導入阿里巴巴的天貓與淘寶平台，在阿里巴巴加入投資下，有助擴增業績，看好玩美移動營運離損平點不遠，「好日子快到了」。