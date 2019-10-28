台表科Q3獲利倍增 前3季每股純益4.82元

台表科 (6278-TW) 第 3 季營收突破 100 億元，本業獲利持續成長，雖遭匯損干擾，不過第 3 季純益仍交出亮麗成績單，公司今 (28) 日公布 2019 年第 3 季財報，稅後純益 4.64 億元，年增 1.06 倍，每股純益達 1.59 元，累計前 3 季稅後純益 14.1 億元，年增 2.94 倍，每股純益為 4.82 元。

台表科今年第 3 季營收 101.92 億元，毛利率為 13.58%，季增 1.2 個百分點，年增 1.11 個百分點，稅後純益為稅後純益 4.64 億元，略遜於上季，但年增 1.06 倍，單季每股純益達 1.59 元。

台表科 2019 年前 3 季營收 281.79 億元，毛利率 12.46%，年增 2.22 個百分點，稅後純益 14.1 億元，年增 2.94 倍數，每股純益為 4.82 元。

就台表科營運展望來看，法人認為，台表科在印度新增手機業務，推升營運成長，估今年第 4 季整體毛利率將進一步提升，若業外無匯損，獲利也可望較第 3 季大幅成長。

法人也強調，台表科在 DRAM 擴產、印度手機業務、美系客戶新品挹注下，2020 年將維持成長態勢，營收可望雙位數成長，且產能利用率維持高檔、產品組合持續優化，毛利率可望進一步向上。