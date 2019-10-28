IC設計多檔續強 世芯-KY、矽創今日同創歷史新高

台股今 (28) 日由蘋概三王領軍電子股，帶動指數走揚，盤面焦點輪動至 IC 設計，世芯 - KY(3661-TW)、矽創 (8016-TW) 盤中分別創下 198 元及 196.5 元的新高價，聯陽 (3014-TW) 表現同樣強勁，第 3 季營收創下近 2011 年，盤中股價同樣創 8 年來新高，漲幅近 3%。

矽創第 3 季在旺季效應帶動下，驅動 IC 及感測器 2 大產線出貨暢旺，感測器也從以往的手機應用延伸至 TWS(真無線藍芽耳機)、智慧手環，帶動營收攀上 40 億元，季增 14.03%，年增 45.67%，創下歷史新高。

矽創指出，第 4 季驅動 IC 受淡季效應影響，拉貨力道趨緩，感測器則維持第 3 季出貨高檔，帶動感測器營收比重攀升至 35%，且感測器的毛利率明顯優於驅動 IC，產品組合優化下，獲利看增。

世芯 - KY 第 3 季量產業務受新舊產品交替，營收僅季增 5%，但產品板塊消長下，NRE(委託設計) 營收比重攀升，獲利表現亮眼，稅後純益達 1.16 億元，季增逾 5 成。

世芯 - KY 第 4 季受惠中國 CPU 需求提升，加上博弈機晶片放量，量產出貨動能升溫，法人估，世芯 - KY 第 4 季將攀全年營收高峰，季增幅達 2 成。

聯陽第 3 季受惠旺季及備貨潮加持，電腦相關產線出貨明顯升溫，營收比重約 9 成的產品同步向上，帶動營收創下近 8 年新高，至於第 4 季，聯陽因布局英特爾與超微的高速介面 IC，在 2 大平台的處理器新品帶動下，有助營運表現。