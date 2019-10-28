精誠深耕智慧零售有成 2款智慧販賣機獲全家採用

精誠 (6241-TW) 深耕智慧零售有成，今 (28) 日宣布推出 2 款新型態智慧販賣機，已獲全家便利店科技概念 2 號店採用，且隨著數位轉型需求推升，精誠將配置智慧販賣機一條龍整合能力，有助推進營運成長。

精誠近來持續深耕智慧零售，精誠表示，為因應零售服務人力短缺趨勢與通路營運模式變革，結合科技力與數據管理平台，推出 2 款新形態智慧販賣機：全自助鮮食便當機、大螢幕智慧互動販賣機，且獲得全家便利店科技概念 2 號店率先採用。

精誠指出，台灣外食人口已占 7 成，24 小時都能賺錢的智慧型販賣機，宛如分店的延伸，結合即時營運數據與機器功能，可幫助企業有效降低營運成本，近期已成為全球各大零售通路佈局焦點。

精誠打造全方位智慧販賣機整體解決方案，整合一條龍服務，隨著零售業數位轉型相關需求持續推升，可望為營運挹注新成長動能。

精誠今年第 3 季受惠銀行、金融業、電子通路及電商通路等大型專案驗收認列，單季營收創新高，隨著近年來數位轉型需求持續成長，帶動 IT 投資預算墊高，包括雲端服務、大數據平台建置、機房共構等轉型需求都明顯增溫，數位轉型商機持續發酵，且去年陸續轉投資的公司也發揮營運綜效，法人看好，精誠全年營運有機會優於去年。

精誠今年前 3 季營收 160.43 億元，年增 14.7%。上半年稅後純益 7.21 億元，年減 15.67%，每股純益 2.92 元。