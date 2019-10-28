美律展望保守 日系外資小降目標價至164元

美律 (2439-TW) 總裁黃朝豊在法說會上表示，受國際經濟趨緩及 TWS 電池短缺，第 4 季營收將比第 3 季下滑，而外資也出具報告指出，美系外資估美律第 4 季營收將年減 20-30%，給予「中立」評等，目標價維持 170 元；日系外資則由 168 元降至 164 元，同樣維持「中立」評等。

美系外資指出，由於 TWS 電池短缺、歐洲需求減弱及客戶庫存量維持低水位等多重影響，估美律第 4 季營收年減 20-30%，其中耳機營收更將下滑，調降 2019 年及 2020 年美律每股純益預估，分別為 13.6 元及 14.5 元。

外資認為，iPhone 銷量比預期好，TWS 銷售動能可望延續至明年，但降噪 / 遊戲耳機能見度低，預期明年不會有太大變動，此外，雖然美律存在國際情勢壓力，但因中國以外有工廠，客戶也正在訂購海外產能，預期表現會比同業佳，整體業務樂觀看待。

日系外資則表示，美律第 4 季受耳機需求減弱、揚聲器營收成長相互抵銷下，估今年營收約 370.43 億元，年減 9%，維持中立評等，目標價從 168 元降至 164 元。

黃朝豊表示，TWS 電池短缺主因為歐洲電池供應商產能遇瓶頸，也沒有積極擴產，因此開始向中國尋找替代廠商，需 2-3 個月檢驗時間，預期 1 個季度內能解決。