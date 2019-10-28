〈財政部立院備詢〉跨境電商「淘寶台灣」登台 財長警告：漏開發票一定重罰

中國阿里巴巴旗下電商「淘寶台灣」9 月正式登台，財政部長蘇建榮今 (28) 日在立法院答詢時說，「淘寶台灣」尚未跟財政部申報跨境電商稅籍登記，已責成台北國稅局蒐集資料，明年開始只要「淘寶台灣」漏開發票，財政部一定重罰。

「淘寶台灣」是由阿里巴巴授權英商克雷達投資台灣分公司經營，引發外界質疑中資繞道來台的疑慮，該品牌標榜整合台灣與中國跨境商品、可多元支付與取貨管道，在市場掀起熱議。

民進黨立委余宛如質詢時指出，阿里巴巴電商集貨能力強大，不論是個人或企業店家無須自行備貨，都由阿里巴巴直接供貨，對店家而言經營成本較低，因此吸引不少店家參與開店。

余宛如表示，淘寶商品從中國運送來台，再由消費者直接到超商取貨，不論企業或店家都不用開發票，以目前台灣從中國淘寶購買超過 1000 萬件的包裹、消費高達新台幣數千億元來看，財政部課稅能力十分有限。

蘇建榮答詢時表示，台灣淘寶目前尚未向財政部登記稅集，這部分已請台北國稅局蒐集資料，明年起只要台灣淘寶漏開發票，財政部一定擇重開罰，舉例來說，營業稅法第 51 條、稅捐稽徵法 44 條對於逃漏稅罰則，營業稅法第 51 條罰則較重、也沒有 100 萬的限制。

余宛如表示，目前共 123 家跨境電商登記稅籍，但只有 12 家業者導入發票系統，也就是高達 9 成跨境電商沒有按照稅制開發票。

蘇建榮對此表示，財政部將在 1 個月內通盤檢討跨境電商的金流問題，避免業者以高報低，用化整為零的方式逃漏稅。