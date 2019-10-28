全台夜市抵用券回收47萬張 花蓮東大門夜市居冠

為了響應政府擴大秋冬國旅第二波獎勵，經濟部針對自由行旅客推出夜市抵用券 200 元，行政院政務委員龔明鑫今 (28) 日表示，上路 1 個多月來共發放 182 萬張，已回收 47 萬張，其中以東區的花蓮東大門夜市居冠，預計未來要再發 400 萬張。

龔明鑫表示，經濟部中部辦公室首波共發放 580 萬張夜市抵用券給旅宿業者，截至 10 月 27 日止，業者共發出 182 萬張，其中 47 萬張繳回核銷，預計未來還要再發出 400 萬張。

龔明鑫指出，陸客限縮來台後，東部及南部受衝擊較大，本次夜市抵用券在東區共回收 19 萬張，其次是南區 14.6 萬張，兩區發揮效益最大，與政策方向及目標符合。

以個別夜市來看，花蓮東大門夜市發放近 10 萬張，居全台之冠，其次依序為嘉義文化路夜市、台南花園夜市、宜蘭羅東夜市、台中逢甲夜市、台東觀光夜市、高雄六合夜市、台北寧夏夜市、宜蘭東門夜市、基隆廟口夜市等，也都是高人氣指標。

另外，經濟部在 10 月 7 日推出的刺激國內商圈消費方案，全台 200 多處商圈參與，使用台灣 Pay、街口支付、LINE Pay 一卡通帳戶、Pi 拍錢包等行動支付 App，年底前提供消費回饋 15-20%。

龔明鑫進一步指出，根據統計，該計畫實施 1 周後，商圈小型店家行動支付交易額達 1200 多萬元，回饋超過 130 萬元，平均回饋率逾 10%，促進商圈消費成效佳，同時也帶動店家行動支付設備升級。