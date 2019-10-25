OPPO旗下realme新機銷售告捷 每0.9秒賣出一支 台供應鏈增溫

OPPO 旗下新品牌 realme 今 (25) 日在線上平台開賣新機 realme XT，首賣日備貨 1000 台，僅 15 分鐘就在全平台搶購一空，平均每 0.9 秒賣出一台，realme 表示，已緊急調整備貨，將盡快開啟 realme XT 的銷售。

法人表示，隨著新機銷售，供應鏈第 4 季營運可望增溫，包含晶片廠聯發科 (2454-TW)，PCB 廠華通 (2313-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)，IC 設計廠敦泰 (3545-TW)。

realme 本週發表新系列機款「四鏡頭猛獸系列」，包含 realme XT、realme 5 Pro 以及 realme 5。

realme 表示，過去 realme 3 Pro 發表時，僅與三大電商配合，分別為 PChome 24h 購物、momo 購物網及蝦皮商城，這次猛獸系列則與六家電商平台合作，因擴大合作創下 15 分鐘完銷 1000 台新機的好成績，也針對沒有搶購到的消費者，緊急調整備貨，將盡快開啟 realme XT 銷售，並祭出加碼回饋。

realme 於去年 5 月成立，今年 5 月登台，據市調機構統計，realme 成立 1 年多，今年第 2 季全球出貨量約 470 萬支，年增 8.48 倍，市占率約 1.3%，法人指出，realme 第 4 季推出 3 款新機，除營運添新動能外，市占率也力拚擠進前 10 大。