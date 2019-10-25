資策會調查：24%飯店與購物商場 已導入服務型機器人

機器人未來是否能取代人類，近年引發關注。資策會產業情報研究所（MIC）今 (25) 日公布一項調查發現，有 24% 飯店與購物商場業者已導入服務型機器人，其中 75% 業者認為，導入後有達到預期效益。

根據資策會 MIC 調查，有 24% 的飯店與購物商場業者已導入服務型機器人，業者通常具有「規模大、資本足」兩個共同點，或由總公司策略性導入的加盟連鎖體系。

排名前 3 項的預期效益，依序為「減輕人員勞力負擔，使人力轉向更高價值的任務（22.1%）、創造行銷話題以增加客源（20.2%）、縮減營運成本與開銷（16.4%）」，其中有 75% 的已導入業者認為導入後有達成預期效益。

資策會 MIC 指出，已導入的服務型機器人產品中，以前台應用為主要型態，高比例為公共關係機器人，負責與消費者互動；其次為庶務性機器人，如行李搬運、備品運送；而後台應用機器人，由於涉及工作流程與環境建置轉換，目前較無導入應用。

針對導入後在營運上遇到的困難，有 4 成業者認為「租賃或是售價不斐，成本難以回收」，35.6% 認為「機器人障礙排除不易」，也有 25.4% 業者認為「實際導入場域與客人互動後，與原先預期的效果有落差」，其他還包含公共安全隱憂、員工難以上手操作等問題需克服。

資策會 MIC 產業分析師李亦晴指出，調查反映出多數比例業者仍持觀望態度，甚至認為多數產品未能解決企業痛點，期望先看到國、內外更多成功案例才會進行考慮。

李亦晴建議供應端業者，提出切中需求的解決方案，能有效解決場域業者服務流程的痛點，以好用、實用為優先考量，若達成此前提，即使費用略高，也會有使用戶有意願採購。