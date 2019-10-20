美律本周開法說會 市場關注三焦點

電聲元件廠美律 (2439-TW) 本周將召開法說會，市場預期，隨著蘋果新機銷售暢旺，美律直接受惠，有助營運成長，揚聲器營收比重也看增，此外，泰國產能、美律中國合資公司等業外收益，也將成關注焦點。

真無線藍芽耳機 (TWS) 商機發燒，市調機構調查，全球 TWS 第 2 季出貨量來到 2700 萬副，上半年出貨躍升至 4450 萬副，與去年全年出貨量相當，估今年全年 TWS 全球出貨量上看 1.2 億副、年增 1.6 倍。

其中，蘋果第 2 代的 AirPods 開賣，市場估，今年 AirPods 出貨量上看 5000-5500 萬組，明年更上看 8000 萬組，市占高達 5 成以上。

美律雖然下半年營運保守，但對娛樂產品樂觀看待，且今年主要營運動能來自娛樂相關，包含電競耳機、無線藍芽耳機，隨著蘋果新機銷售暢旺下，今年對蘋果供貨比重，將從 20% 提升至 30%，年營收可望優於去年。

泰國產能部分，美律為降低美中貿易戰風險，泰國產能陸續開出，預期明年營收貢獻比重有望達雙位數。

美律 9 月營收 35.5 億元，月減 0.89%，年減 22.22%；累積前 9 月營收 277.86 億元，年增 25.53%。