台股多頭兵臨長線壓力區 慎防解套賣壓 可用反向ETF避險

台股今 (25) 日開高走低，盤中一度衝高至 11347.18 點，再刷新波段新高，但逢高獲利了結賣壓出籠，終場下跌 24.02 點、以 11296.12 點作收；法人表示，台股接連改寫 29 年新高，多頭兵臨長線沉重鍋蓋區，須提防解套賣壓，建議可用台股反向 ETF 避險。

國泰臺灣加權反 1 ETF 基金經理人蘇鼎宇指出，以出口為導向的台灣，日前公布的 9 月出口值為 281 億美元，較去年同期衰退 4.6%，雖然台灣與其他亞洲國家相較相對抗跌，但因 9 月外銷接單年減 4.9%，加上去年基期較高，未來幾個月外銷出口恐將持續衰退，全年來看，外銷出口將出現態勢，基本面表現乏善可陳。

蘇鼎宇表示，近期中美貿易戰情勢有所緩和，但經濟數據低於市場預期，而中美貿易戰歹戲拖棚時日已久，影響全球企業投資，衰退跡象從製造業蔓延至服務業，企業營運問題也須留意。

台股本周指數大漲 115.9 點，周線連二紅，一路看回不回，蘇鼎宇表示，近日台股已經超越去年高點 11270 點，解套賣壓大，若後續基本面表現不佳，短線恐出現修正，從避險角度來看，不妨配置台股反向 ETF 避險，在現階段市場震盪時，進行風險配置。