中興通訊轉虧為盈將大搶5G商機 台供應鏈營運看旺

中國通訊設備大廠中興通訊 (ZTE) 上半年轉虧為盈，每股純益 0.35 元，法人表示，雖然中興曾受美國禁售令影響，5G 基地台市占率一度下滑，不過近期營運回溫，明年市占率更可回到 30%，其中，台系供應鏈相關廠商，營運皆可望受惠同步加溫。

其中散熱廠泰碩 (3338-TW) 是中興 5G 基地台主力供應商，後續營運也可望同步看旺。另外，中興日前發布首款 5G 手機 AXON 10 Pro，市場點名，光學鏡頭廠大立光 (3008-TW)、晶片廠聯發科 (2454-TW) 及屏下指紋廠 GIS-KY(6456-TW) 等台系供應鏈，也可望受惠。

中興上半年營收人民幣 446.09 億元，年增 13.13%；稅後純益人民幣 14.71 億元，相較去年轉虧為盈，每股純益 0.35 元。

中興內部預估，第 3 季稅後純益料將介於人民幣 23.29-31.29 億元，年增 3.13-4.54 倍；累積前 9 個月稅後純益將介於人民幣 38-46 億元。

中興 2018 年 4 月，受到美國禁售令影響，業務一度癱瘓，直到 7 月中興繳交逾 10 億美元的罰款，出口禁令才得以解除，營運也跟著回溫，並積極搶攻 5G 商機，與全球逾 60 家企業合作，通訊網路建置再度嶄露頭角。

法人表示，台系散熱廠泰碩，為中興 5G 基地台主動天線 (AAU) 的主力供應商，隨著中興營運轉虧為盈，市占率回升，泰碩後續營運看俏。

泰碩日前曾表示，中興因美中貿易戰，營運一度陷入谷底，市占率也跟著下滑，不過現已追趕上其他競爭廠商，且中興要求 5G 基地台明年日產能要達 1500 座，顯示中興積極搶攻 5G 的決心，此外，泰碩產線已建置完成，第 1 階段產能每天 300 座，估 9 月可批量生產，年底再視中興需求陸續增加。