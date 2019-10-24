政伸今年營收拚超越去年 明年也樂觀看待

網版貼標印刷大廠政伸 (8481-TW) 今年第 3 季營收以 3.27 億元創新高，公司認為，第 3 季每月都是雙位數年成長，第 4 季進入傳統旺季，營運仍將維持高檔，法人預期，政伸 2019 年營收將優於去年 11.39 億元，明年展望也樂觀。

政伸將以股權轉移方式，處分原有中國深圳廠，將產能移往福建漳浦廠，預計 2020 年第 2 季全部完成，可取代深圳廠原有的產能，規劃產能較原有深圳廠增加 120%，至於處分深圳廠股權約人民幣 1 億元處分利益，可望在明年 6 月入帳。

政伸目前在台中、中國深圳、太倉、天津都設有生產據點，除已確定出售深圳廠，在中國對環保要求趨嚴下，考慮將中國其他廠區產能都逐漸移向福建漳浦廠移動，雖然沒有既定時間表，但若計畫定案，天津及太倉等只留下營業據點接單，有助成本控管，且計畫實施後，未來也將處分天津及太倉廠廠房資產。

政伸投資新建的福建漳浦廠，預計今年 12 月或明年 1 月啟動，規劃產能較原有深圳廠增加 120%。

政伸貼標產品應用全球各大自行車、高爾夫球頭、棒球棒及曲棍球等國際知名品牌，包括自行車巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW)、高爾夫球頭 TaylorMade、棒球棒 Easton 等，最新應用擴及其他如 3C 產品、行李箱、保溫瓶等，並已開發皮革無膜標、冷光標及七彩反光標等新產品，強化產品表面紋飾，並強調產品不必使用電鍍的高成本製程。

政伸 2019 年上半年稅後純益為 9724 萬元，每股純益為 1.46 元，第 3 季營收 3.27 億元創新高，前 9 月營收為 8.89 億元，年增 9.3%，而第 4 季為傳統旺季。