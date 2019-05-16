政伸越南產線投產 海外布局效益將推升今年營收成長

網版貼標印刷大廠政伸 (8481-TW) 持續擴大投資中國大陸產能，生產據點也伸向越南及歐洲的荷蘭等地，總經理李煜培今 (16) 日指出，政伸在越南平陽省進行租廠生產，並已進入投產階段，同時，也開發新產品及新應用，市場布局進入新階段。

政伸目前在台中、中國深圳、太倉、天津都設有生產據點，今年新加入包括併購歐洲荷蘭同業製造商、越南租用廠房投產，法人估，隨著市場回溫，營收將出現成長。

政伸貼標產品應用全球各大自行車、高爾夫球頭、棒球棒及曲棍球等國際知名品牌，包括自行車巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW)、高爾夫球頭 TaylorMade、棒球棒 Easton 等，最新應用擴及其他如 3C 產品、行李箱、保溫瓶等產品，並已開發皮革無膜標、冷光標及七彩反光標等新產品，在強化產品表面紋飾且強調產品不必使用電鍍的高成本製程。

目前政伸生產地區別上，台灣約占 6 成，非台灣生產約占 4 成，而在產品應用上，自行車應用約占 80%。

政伸已確定，以股權轉移方式處分原有中國深圳廠，將產能移往福建漳浦廠，預計 2020 年第 2 季落成，可取代深圳廠原有的產能，且規劃產能較原有深圳廠增加 120%，至於處分深圳廠股權約人民幣 1 億元處分利益，可望在明年第 2 季入帳。

政伸今年首季營收 2.83 億元，毛利率 46.88%，稅後純益 5334 萬元，年增 23.98%，每股純益為 0.8 元。