〈旺宏法說〉Q4 ROM營收將減少 看好明年19奈米SLC NAND貢獻大

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (24) 日召開線上法說，董事長吳敏求表示，由於大客戶出貨策略改變，將使第 4 季 ROM 營收較第 3 季減少，不過，對明年 19 奈米 SLC NAND Flash 出貨動能非常有信心，將對營運帶來很大的貢獻，並看好旺宏 NOR Flash 未來 1 至 2 年，在醫療與物聯網領域的成長潛力。

由於適逢 ROM 出貨旺季，庫存去化速度較快，旺宏第 3 季存貨金額已由第 2 季的 188.67 億元，大幅下降至 151.26 億元，甚至低於去年同期的 171.6 億元水準，第 3 季存貨損失已大幅減少。旺宏副總經理葉沛甫表示，隨著存貨持續去化，且第 4 季也是傳統旺季，存貨損失估列應不會再大幅增加。

展望第 4 季，吳敏求指出，由於今年大客戶任天堂改變出貨策略，將原先預定 10 月的訂單，提前在 9 月拉貨，與往年軌跡不同，因此第 4 季 ROM 營收將較第 3 季減少，但 NOR Flash 與 SLC NAND Flash 目前需求佳。並看好 NOR Flash 價格將持穩，SLC NAND Flash 則估持穩或微幅跌價。

旺宏採用 19 奈米的 SLC NAND Flash 已於第 3 季末正式量產，目前月產能 1.2 萬片，第一批產品已供貨美國機上盒大客戶。吳敏求表示，目前 19 奈米 SLC NAND 出貨順利，且客戶反應佳，試樣訂單量也很多，對明年 19 奈米出貨非常有信心。至於 192 層 3D NAND Flash 則預計 2021 年底量產。

展望明年，吳敏求表示，受到美中貿易戰等不確定性因素影響，對明年展望難以預估，但相信旺宏的 19 奈米 SLC NAND Flash，明年將對市場帶來一定的影響力，對營運會有相當大的貢獻，短期應用主要為機上盒等消費性市場，之後可望推展至車用資訊娛樂系統等不同領域。

旺宏 NOR Flash 持續佈局高密度、高品質市場，進展順利，吳敏求看好，未來 1 至 2 年，隨著醫療相關需求從系統化走向個人化，看好醫療領域將是旺宏成長幅度較大的市場，但銷售前須經過美國 FDA 認證，還需時間醞釀，預期近 1、2 年的努力，明年將會逐步開花結果，除醫療外，在物聯網領域也有很大的成長空間與潛力。