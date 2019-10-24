〈圓剛法說〉Q4 遊戲擷取、直播需求增 全年可望維持獲利

圓剛 (2417-TW) 今 (24) 日舉辦法說會，受貿易戰衝擊需求，近期調整產品組合，將擴大布局直播市場、AI 專案，第 3 季營收持平第 2 季，預期第 4 季進入傳統旺季，遊戲擷取、直播需求將回溫，法人表示，第 4 季旺季效應可期，全年可維持獲利。

圓剛指出，產品主要分兩大市場，以遊戲擷取市場為主的消費性市場，以及企業運用及 AI 專案開發，兩者占比分別為 70%、30%，在企業運用及 AI 專案開發方面，已與輝達建立合作關係，開發 Edge AI，未來將與更多策略合作夥伴建立關係，預期未來消費產品與企業運用 / AI 專案開發等占比，將達 6:4 或 5:5。

圓剛表示，看好第 4 季遊戲擷取和直播需求成長，將成為今年全年維持獲利主力動能，目前消費性市場與企業及 AI 專案開發兩個事業單位，獲利比例約 2:1，毛利率分別為 45%、60%，平均下來毛利率落在 50%，未來將以利潤最佳化為目標，預計第 4 季將進行策略調整，調整部分價格與毛利率，增加出貨量達經濟規模，搶攻市占率。

面對美中貿易戰，圓剛表示，雖然客戶、終端需求受影響，但圓剛產品皆在台灣委托圓展 (3669-TW) 生產，因此產品出貨不受影響，在遊戲擷取方面，中高端消費需求仍在，主要受影響的是因貿易戰、價格調整的初階玩家。

圓剛在全球市場布局相當平均，日本、美國、歐洲占比約 20-25%，中國則占 10%。

圓剛 9 月合併營收 2.18 億元，月減 18.11%、年減 7.86%，第 3 季合併營收 7.54 億元，季增 0.48%、年減 5.64%，累計今年前 9 月合併營收 216.48 億元，年增 4.92%。