英業達回台投資 沈榮津：廠商回台動能仍在

經濟部投資台灣事務所今 (24) 日通過代工大廠英業達 (2356-TW) 回台 48 億元投資案，對此，經濟部長沈榮津表示，美中貿易戰看似和緩，但既有的關稅壓力還在，就目前觀察，廠商回台投資動能仍在。

從台灣整體經商環境來看，沈榮津表示，近期台商回台、根留台灣中小企業、外商都積極加碼投資台灣，他重申，美中貿易戰表面雖然緩和，但實質上僅有 5% 的加增關稅戰緩，原來的 25% 關稅還在，因此廠商回台、調產線的動能還在，政府會把握機會，在廠商投資過程，協助落實排除投資障礙。

沈榮津強調，英業達申請回台投資金額超過新台幣 48 億元，就是台商回台動能仍在的實際例子，後面還有 20、30 家，累計今年台商回台投資額已達 6223 億元。

針對世界銀行經商環境報告，台灣排名下滑 2 名，沈榮津表示，是受到營所稅調升影響，但政府也有推保留盈餘相對減半的配套措施，在一增一減下整體排名變化是自然現象，強調政府都有提出相應的配套措施。

英業達回台投資 48 億元擴廠，包含日前宣布投資新台幣 20 億元，在現有桃園大溪廠區旁進行增建，因應伺服器、筆電生產線移回台灣的需求，同時斥資 11.78 億元，向中電 (1611-TW) 購置桃園廠房，擴大台灣伺服器生產，以因應未來客戶雲端資料中心擴充需求等。