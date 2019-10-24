英業達斥48億元擴廠 台商回台投資總額達6223億元

又有電子五哥回台！投資台灣事務所今 (24) 日通過電子代工大廠英業達 (2356-TW) 斥資逾 48 億元，回台擴建既有龜山與大溪廠房，再加上天工精密將投資 17 億元在中科二林園區建新廠，截至目前，已有 149 家響應回台投資，總金額達 6223 億元，預估可創造 5.5 萬個就業機會。

經濟部表示，英業達是全球前三大伺服器品牌（戴爾、惠普、聯想）第一供應商，也是筆電設計代工前五大，主要生產設施在中國，考量美中貿易戰嚴重衝擊銷美筆電、伺服器相關產品，以及未來局勢仍然充滿不確定性，董事會決議斥資逾 48 億元擴建既有龜山與大溪廠房，以因應上海伺服器與重慶筆電受到美中貿易戰影響的部份產能移回需求。

同時，英業達將持續投入高額研發經費，布局物聯網、大數據及雲端等三大面向，致力擴大產品線陣容，預估這次回台投資將可新增高達 1526 個本國就業機會。

經濟部指出，另一間天工精密是台灣精密滾珠龍頭，更是少數能製造軸承、汽車與航太工業用滾動體的廠家。尤其特別專注微型滾珠 (<3.175mm)，生產技術與日本大廠 AKS 與 Tsubaki Nagashima 並駕齊驅，客戶群包括瑞典、德國等軸承大廠，及上銀 (2049-TW)、全球滾珠、國際直線、日本 IKO 等線性滑軌與螺桿大廠等。

為了降低貿易戰衝擊與配合客戶在台生產要求，原有產線已經不敷使用，天工精密決定投資 17 億元在中科二林園區建立新廠，作為返台擴充產能的生產基地。除了原有軸承鋼種滾珠 / 滾柱產線外，生產重心將逐漸往陶瓷材料發展，積極布局開發滾動體智慧製造的系統整合方案，也會新增生產、檢測設備。

經濟部表示，台商回台投資方案目前已經吸引 149 家廠商響應，累計投資金額來到 6223 億元，後續仍有 20、30 家台商排隊候審，未來將持續協助台商將高階技術及研發移回台灣，中高階者將生產基地轉移至新南向國家。