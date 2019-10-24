力抗貿易衝擊 台灣前20大品牌今年創造價值年增0.7%

經濟部工業局今 (24) 日舉辦台灣最佳國際品牌交流會，並公布台灣前 20 大國際品牌，經濟部工業局局長呂正華表示，隨著 5G 與 AI 發展，如何將新智慧科技應用於自身產業，是企業必須思考的課題，而在貿易戰紛爭下，預估今年台灣前 20 大品牌今年將創造 95.96 億美元 (約新台幣 2929 億元) 價值，年增 0.7%。

呂正華指出，隨著 5G 與 AI 發展，未來將衍生出全新商機，品牌企業如何將新智慧科技應用於自身產業，並結合市場與客戶洞察進行轉型優化，走出屬於自己的品牌之路，是企業必須思考的課題，觀察今年入圍品牌企業，仍由電子科技領域領軍，而健康領域品牌也受惠近年吹起的運動休閒風氣，成長快速。

呂正華進一步表示，分析入圍的 20 大企業有 4 大趨勢，第一，包含洞察環境，掌握市場動向快速應變，第二，大膽預測需求，主動開啟更多商機，第三，雙向體驗掌握客群，最後，透過轉型升級，勇於變革。

面對美中、日韓貿易戰衝擊全球與地方經濟體，呂正華表示，台灣前 20 大品牌今年將創造 95.96 億美元 (約新台幣 2929 億元) 價值，對比去年 95.29 億元 (約新台幣 2909 億元)，仍小幅增加 0.7%，顯示台灣品牌積極在國際布局、並以差異化策略降低衝擊，透過數位化、智慧化轉型，提高產品與服務的競爭力。

呂正華表示，經濟部工業局自 2012 年起協助台灣企業發展品牌，推動品牌台灣發展計畫第 2 期，輔導台灣產業發展品牌化，2003 年起開始辦理台灣國際品牌價值調查，協助台灣企業與國際品牌趨勢接軌，並表揚台灣 20 大國際品牌企業。

2019 年入圍台灣前 20 大國際品牌由華碩 (2357-TW) 奪下第一，趨勢科技、旺旺則分別位居 2、3 名，4-6 名則為中信金 (2891-TW)、研華 (2395-TW)、巨大 (9921-TW)、國泰金 (2882-TW)、宏碁 (2353-TW)、美食 - KY(2723-TW)、聯發科 (2454-TW)。

10-20 名依序為美利達 (9914-TW)、聯強國際 (2347-TW)、中租 - KY(5871-TW)、台達電 (2308-TW)、正新 (2105-TW)、統一 (1216-TW)、喬山 (1736-TW)、創見 (2451-TW)、微星 (2377-TW)、麗豐 - KY(4137-TW)