〈金融科技升級〉台新銀導入AI深度學習 理財成交率增近3倍 

金融科技浪潮席捲金融業，國銀爭相將 AI、機器學習等技術運用在客戶服務上，台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行表示，在導入 AI 深度學習後，該 AI 模型具備兩大特點，推升理財成交率增近 3 倍，將有助提升手續費收入。

台新銀行表示，該行導入 AI 深度學習，持續運用語音轉文字、文字探勘、機器學習自動化分類等技術，建立行為標籤、AI 預測模型等，精準了解客戶需求，進一步推薦合適的理財規劃與服務，因而大幅提升回應率 6 成、成交率成長近 3 倍。

台新銀行客群經營處副總經理史筱平表示，台新銀行致力提供客戶個人化的服務，創新建立 AI 深度學習模型，打造「深層運算架構」以及「時間洞察」兩大特點，讓模型可在巨量資料中多層萃取，強化模型演算力，同時，加入客戶行為的時間架構，讓模型能夠持續累進學習，更精準預測客戶現階段理財需求，因而帶動理財產品成交率成長近 3 倍。

此外，台新銀行推出大數據分析技術「全視角客戶圖像」後持續深化分析精準度，史筱平指出，台新銀行應用「數據混血」 (Hybrid data management) 的科技模式導入多面向數據內容，包括客戶來電語音轉換、客戶數位行為等，搭配內、外部即時數據，洞悉客戶在申請產品或使用金融服務的需求，以貸款產品申請為例，回應率提升近 2 成。