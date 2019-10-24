星港財富管理方案 投信提建言

近期金管會提出「媲美星港財富管理新方案」，擬將目前在境外金融中心（OBU）可銷售的商品，放寬至 DBU (外匯指定銀行) 銷售予國內高資產客戶。針對此法案，多家投信業者紛紛表示，原則上支持金管會新方案政策，惟建議主管機關在鬆綁境外基金相關規定的同時，仍應兼顧本土投信事業之發展，對於相關境外產品之投資風險，建議需審慎評估。

業者說明，所謂在 OBU 才能買到的商品，包括成立不滿一年境外基金、信評等級不到 BB 的海外債券，及較高衍生性商品投資比率的境外基金。

業者表示，單單是可投資較高比率衍生性商品境外基金一項，就存在著相當大的隱憂，因這類型商品多為客製化結構型商品，其背後運作機制較為複雜且不透明。以過去銀行銷售的 TRF 為例，造成投資人鉅幅虧損，其中包含大量中小企業主，相關爭議處理甚至到五年後的今天都尚未結束，相信許多投資人仍印象深刻，尤其成立未滿一年之境外基金，未經較長時間市場波動的驗證，投資風險恐更大，不可不慎。

另一方面，目前主管機關針對境內外基金可投資衍生性商品的上限皆為 40%，若僅針對境外基金開放高衍生性商品投資比率，對於境內基金恐有監理標準不一致情形，有失公允。

投信業者進一步表示，現階段高資產客戶已可透過特定金錢信託以私募基金方式投資較複雜之境外基金，本產品模式可借重投信業者之專業資產管理團隊進行境外基金的篩選及評估，對客戶來說相當於有雙重把關，是更具備保障的投資管道。