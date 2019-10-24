【群益投顧】權值電子輪漲力挺 台股偏多震盪攀高

一、盤勢分析

週三儘管指標性企業財報表現不家，但投資人對於美中貿易協商發展以及聯準會降息持續抱以樂觀期待，四大指數收盤呈現漲多跌少的局面；道瓊工業小漲 0.17％、S&P 500 收漲 0.28%、那斯達克收高 0.19％，僅費城半導體受德州儀器下調第 4 季財測拖累收跌 1.93％，跌幅相對較重。歐洲方面，歐盟準備同意英國脫歐時間再延後，帶動英股順利收漲 0.7％，德股上漲 0.3％，僅法股小跌將近 0.1％。今早亞股日、韓同步開高，台股以上漲 27 點開出，終場以上漲 80.47 點或 0.72％收盤，收在 11320.14 點，成交金額 1409.22 億元。盤面結構，類股全面收漲，電子權值輪漲接棒持續引領多頭，金融維持穩步墊高，雙雙力挺指數收高，傳產以汽車、食品、塑膠漲勢最為突出，電器、水泥走表現較為落後。

二、盤勢預估

市場對於美中貿易協商後續發展，以及下週聯準會降息都持續抱以正面期待，為國際股市提供有利支撐。台股小幅開高後持續平盤之上波動，尾盤拉抬至當日最高，以紅 K 上漲 80 點作收，再寫收盤新高，成交量較前一交易日略增至 1400 億元出頭；指數沿 3 日均線震盪墊高，短多格局未改變，但若量能缺乏續航力僅維持輪動，個股操作建議持續參考短期均線變化汰弱換強。

ABF 載板市場過去幾年由於廠商擴產意願保守，產能增加相對有限，但在 GPU、5G 帶動需求拉升下，供給缺口持續擴大，市場預期明年除了 5G 相關應用之外，人工智慧 (AI) 和高速運算 (HPC) 等強勁需求，將同步推升 ABF 載板需求持續成長，市場供需只會更緊俏，相關業者可望持續受惠。

英特爾及超微第 4 季力推伺服器及 PC 新平台，強調高運算效能及低功耗，支援高速傳輸介面，並支援 WiFi 6 或 4G/5G 無線上網，MOSFET 使用量將大增 2 至 3 成，而 5G 基地台每個射頻主板採用的 MOSFET 量也達到 4G 基地台的 4 倍以上，可望帶動業者第 4 季營運走出谷底，展望明年也將優於今年。

根據統計，2018 年全球真無線藍牙耳機銷售達 5,000 萬組，2019 年可望上看 9,000 萬組，市場傳言蘋果新一代 AirPods 將於 10 月底亮相，新機可能以 AirPods Pro 命名並主打降噪功能，定位在更高階的市場，以搶攻歐美聖誕購物旺季商機，勢必再度炒熱真無線藍牙耳機話題並且帶旺供應鏈營運。

三、強勢股

電子：

聯電 (2303)、大立光 (30082)、臻鼎 (4958)、晶電 (2448)、瑞儀 (6176)

非電：

和泰車 (2207)、統一 (1216)、和大 (1536)、美食 (2723)、為升 (2231)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據