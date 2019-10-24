加拿大總理拒組聯合內閣 將以逐案方式尋求跨黨派支持

在本週大選中失去議會多數席位的加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) ，並不打算如外界預期，聯合小黨派共組聯合內閣，而是選擇以逐案方式推進立法。

杜魯道所在的自由黨，在全國 338 個選區中贏得 157 席，較前次選舉少了 20 席，距半數少了 13 席。在大選後首場記者會上，杜魯道表示，他不打算組建任何形式的執政聯盟，包括正式與非正式的聯盟。未來幾週，他準備與與所有黨派的領袖坐下來談。

加拿大史上曾出現 13 個少數派政府，杜魯道前兩任的 Paul Martin 及 Stephen Harper 皆曾組織過少數派政府，在此策略下，自由黨將有更大的靈活性來推進自己的議程，而不用受另一個黨派的約束。

不過杜魯道也將面臨極挑戰，本次他的核心小組及內閣中，將沒有來自亞伯達省 (Alberta) 或薩斯喀徹溫省 (Saskatchewan) 的議員。自由黨贏得的 157 個席位中，只有 15 個位於安大略省西部—溫尼伯有 4 席，溫哥華及其郊區有 11 席。

相較之下，保守黨在亞伯達省獲得的選票，多於魁北克省和加拿大整個大西洋地區的選票。而各黨週一大選後發表的談話，包括 40 天競選期間的發言，也都充滿分裂情緒。

杜魯道說，他已經與亞伯達省及薩斯喀徹溫省的州長，與這些省份大城市市長進行了對話，以找出克服這些分歧，並確保其省份在他的政府中有發言權的最佳方法。

杜魯道說，，他接下來在物色部長人選組建內閣時，仍然會注意其成員的男女比例，新內閣將在 11 月 20 日宣誓就職。

加元兌美元走勢未受太多政治局勢影響，漲至接近 3 個月的高點，主要是投資人預期加拿大銀行不會隨美國聯準會降息。當地時間下午，加元兌美元上漲 0.1%，報 1.3075 兌 1 美元。

加拿大央行預計 10 月 30 日做出利率決策，由於加拿大國內就業增加，經濟穩定，通膨接近 2% 的目標值，因此外界預計利率將維持 1.75% 不變。