能源盤後—供應緊繃 需求穩定 原油連漲3日 收1個月高點

週四 (24 日) 交易，原油期貨收高，繼續守在 1 個月高點，美國原油庫存意外下降持續提供支撐力，且全球產油國也有意擴大減產。

然而，全球經濟黯淡，原油需求前景疲弱，這一點令交易者拉鋸，限制了石油的上漲幅度。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，「本週積極情緒的催化劑是 EIA 的報告，該報告顯示美國過去 3 週原油庫存總共減少了 2100 萬桶。」

EIA 週三公布，上週 (10 月 18 日) 美國原油庫存下降 170 萬桶，為 6 週來首次下降。另外，美國戰略石油儲備 (SPR) 供應量該週下降 100 萬桶。石油產品汽油和蒸餾油庫存也下降。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 26 美分或 0.5%，收每桶 56.23 美元，為最前月契約自 9 月以來最高收盤價。前一日大漲 2.7%。

12 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 50 美分或 0.8%，收每桶 61.67 美元，為最前月契約自 9 月 27 日以來最高收盤價。

WTI 和 Brent 原油期貨價格週三均收在約 1 個月的高點。

Raj 表示，「大家開始意識到，過去 3 週價格下滑的程度可能過頭了，因為現實擺明了供應緊縮且需求穩定。」

Raj 指出，沙國立場很堅定，要求所有 OPEC 成員必須都達到減產承諾，才會在 12 月會議上討論進一步減產的想法，「這讓大眾聚焦伊拉克和奈及利亞，這兩個是 OPEC 最不合規的成員，最常沒做到減產義務的份額，但有明顯跡象顯示，這兩個產油國 10 月份已降低產量以遵守減產協議。」

他在指出，美國油田服務公司的狀況慘淡，這一點從 Schlumberger (SLB-US) 公布虧損創紀錄，以及 Weatherford 今年初聲請破產就可驗證，「這表明頁岩油探鑽公司終於將其探鑽機器停下來了，隨著美國產量成長遲滯，價格在更高的水準上找到支撐力。」

儘管如此，全球經濟成長和能源需求狀況仍令人擔憂。美國 9 月份耐久財訂單下降 1.1%，為 3 個月來首次下降。

IHS Markit 公佈的德國製造業 PMI 初值 10 月份上升至 41.9，從前月 10 年低點 41.7 攀升上來，但仍處於產業活動萎縮的領域。

ECB 維持主要存款利率在 -0.5%，其主要放款利率為 0%，制定利率決策的理事會重申，他們預期維持利率在「目前或更低的水準」直至通膨「強健地」朝其目標邁向接近但低於 2% 的水準，目前通膨率仍穩穩守在低檔。

ECB 也重申，11 月起將以每個月 200 億歐元的速度展開購債計畫。

其他能源商品交易

11 月交割的汽油期貨價格上升 0.7%，收每加侖 1.6632 美元。

11 月交割的熱燃油期貨價格上升 1.1%，收每加侖 1.9863 美元。

11 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.5%，收每百萬 Btu 2.316 美元。

EIA 週四報告，上週 (10/18 止) 美國天然氣庫存增加了 870 億立方英呎，略低於預期。根據 S&P Global Platts ，分析師預期上週天然氣庫存增加 920 億立方英呎。