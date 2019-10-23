勤誠優化產品組合 下半年獲利估持平上半年

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (23) 日表示，今年伺服器市場成長力道較往年相比略為放緩，不過第 4 季進入旺季，美、中系客戶拉貨力道加強，預期營收將攀歷史新高，且隨著產品組合優化改善，下半年獲利估持穩上半年，全年可望優於去年，每股純益將達 6 元以上。

勤誠上半年營收 30.63 億元，年增 6.08%，毛利率 30.24%，年增 7.5 個百分點，營益率 15.89%，年增 7.02 個百分點，稅後純益 3.81 億元，年增 105%，每股稅後純益 3.19 元。

勤誠今年上半年在產品組合優化下，雙率明顯提升，帶動稅後純益年增率明顯優於營收年增率，上半年每股稅後純益 3.19 元，隨著製造端管理持續提升，法人估，下半年獲利將優於上半年，全年每股稅後純益將達 6 元以上。

勤誠表示，第 4 季受惠終端旺季加持，美、中系客戶拉貨力道加強，需求明顯回溫，將挑戰全年高峰，估季增 25-35%，勤誠第 3 季營收達 17.04 億元，第 4 季營收可達 21 億元，將創高，下半年營收估達 38 億元，全年可往達 68.63 億元，年增 5 %。

展望明年，勤誠表示，資料中心需求穩健發展，但營收難像過往 20-30% 成長，不過隨著 5G、AI 應用興起，帶動大數據需求提升，對明年仍樂觀看待。

新品開發部分，勤誠表示，美系客戶的發酵期較長，周期 8-12 周，中系客戶因鄰近產地，周期較短為 6-8 周，公司也參與客戶開發製程，可望提供客戶較具彈性的客製化需求，增加客戶黏著度及獲利。