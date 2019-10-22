香港財政司宣布對旅遊及運輸業紓困 應對經濟衝擊

針對香港因政治動盪帶來的經濟影響，香港財政司司長陳茂波今 (22 日) 下午宣布一系列紓困措施，以挽救直接受到衝擊的旅遊及運輸業。

陳茂波表示，相關措施將帶來額外支出港幣 20 億元，額外資源會向立法會申請撥款。

陳茂波指出，政府的紓困措施分為三方面，包括在運輸業方面將提供 6 個月燃料補貼，料共有 6.1 萬名計程車、小巴司機等、180 間公共營辦商以及 13 萬名商用車主受惠，涉及開支約港幣 13.65 億元。

此外，港府將豁免運輸業商用船隻檢驗費，料 6300 艘本地商用船隻受惠，涉開支約港幣 1650 萬元；同時，將政府產業 50% 租金減免範圍，擴大至地政總署短期租約、政府產業署及康文署公眾停車場，以及政府產業署旗下場地商戶等，為期 6 個月，由 10 月 1 日起生效，涉及港幣 6 億元。

陳茂波強調，香港經濟動力放緩，正步入技術性衰退，面對目前較大經濟下行的壓力，雖然推出多輪措施令政府出現財政赤字的機會增加，但政府財政的實力穩健，會善用財政儲備，適時推出逆周期的措施，來刺激經濟及紓解民困。

他表示，商經局正與旅遊業界商討支援措施，從吸引旅客來港、支撐企業補就業方向靠攏，短期會公布。

根據香港最新公布的指標數據，7 月至 9 月期間，香港與消費和旅遊業相關部門的失業率，攀升至兩年多來最高，小型企業信心依然陷於紀錄低點附近。