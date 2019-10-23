台股成交量靠當沖？顧立雄：金融商品多元 已難有散戶瘋狂買榮景

台股昨 (22) 日創 29 年新高，但談到量能，立委曾銘宗質疑台股目前成交量，都是靠當沖支撐，對此，金管會主委顧立雄表示，當沖也是成交量的一部分，不過，目前金融商品多元，台股成交量要回到過去散戶在集中市場瘋狂買的情況，將不會再發生。

台股現股當沖降稅政策 2017 年開始實施，因為成效卓著，延長到 2021 年，此為曾銘宗擔任金管會主委期間所開放的政策，曾銘宗今天於立法院財委會表示，以去 (2018) 年 1-9 月來看，台股成交量平均達到 1650 億元，今年同期則是 1510 億元，如果扣除當沖成交量，去年只有 1150 億元，今年則不到 1100 億元，顯示股市成交量並沒有真正放大，主要是靠當沖衝出來的量，要突破 2011 年時沒有當沖的 1256 億成交量，已非常困難。

顧立雄表示，當沖也是量的一部分，目前金融商品多元，除了集中市場還有期貨市場，期貨商品也愈來愈多元，台股的量如果要拉到像以前所有散戶都在集中市場上瘋狂買現貨的情況，不會再發生，目前其他各國市場也都是如此，都是法人大戶盤。

曾銘宗進一步秀出數據質疑今年 IPO 家數衰退，他指出，今年以來統計到 7 月，上市櫃和興櫃 IPO 家數合計只有 33 家，衰退 4 成。

顧立雄表示，以今年各國際市場來看，IPO 家數都是呈現衰退，並非台灣獨有，「股市健全方案歡迎委員 (曾銘宗) 指教。」