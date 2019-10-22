訊連小金雞玩美移動今年可望損平 助攻下半年營運動能

多媒體創作軟體廠訊連科 (5203-TW) 今年上半年認列轉投資玩美移動虧損約 4000 萬元，不過，隨著營運轉佳，加上日前獲中國網路巨頭阿里巴巴投資，雙方將展開策略合作，可望明顯挹注玩美移動業績，下半年有機會開始獲利，全年力拚損平，在擺脫業外轉投資虧損下，訊連下半年營運動能看增。

玩美移動為 AR 虛擬試妝軟體新創公司，其「玩美彩妝」App 至今全球下載量已超過 7.5 億次，今年 9 月獲阿里巴巴投資，完成新一輪增資 2500 萬美元，在戰略投資人加入後，訊連對玩美移動的持股已由原先的 48.52%，降至 43.01%。

訊連去年認列玩美移動約 7000 萬元虧損，今年上半年認列虧損約 4000 萬元，第 2 季單季認列虧損金額縮減至 1600 萬元，虧損幅度逐步收斂，董事長黃肇雄看好，今年玩美移動全年可望力拚損平，在阿里巴巴加入投資下，有助擴增業績，玩美移動下半年有機會開始獲利，挹注訊連財報表現。

在本業營運方面，訊連創意導演家族 PC 業務轉型為訂閱制，來自訂閱制的訂單比率由 2017 年的 3.5% 大幅成長，今年已有逾 6 成既有用戶轉為訂閱制，租賃模式表現持續增溫，今年第 4 季起 PC 訂閱用戶將首次循環付費，可望產生可觀的循環性營收，且年底也將推出 iOS 版本，營運貢獻可期。

除 PC 訂閱制的創意導演家族外，訊連另一引擎包括 FaceMe (人臉辨識) 技術具高度成長潛力，已有上百個正在洽談中的案例，且 FaceMe 整合即時通知系統 (U Alerts)，已成功打入美國醫院與零售商，並獲國內金融、警政與停車場等採用，將在明後年陸續建置，可望為後市營運增添強勁成長動能。