新課綱上路 三貝德Q3獲利增溫 Q4可望再攀揚

補教業者三貝德 (8489-TW) 今年受 108 新課綱底定時程遞延影響獲利，但目前新課綱已開始實施，帶動第 3 季起數位學習教材業績回溫，第 3 季獲利估可優於第 2 季，新一波需求動能將從第一次段考後拉升，第 4 季營運可望優於第 3 季。

由於教育部 108 新課綱實施時程，直到 8 月才底定，在家長觀望新課綱之下，三貝德今年數位學習教材需求停滯，上半年稅後純益 4300 萬元，年減 77%，每股純益 1.24 元。

在新課綱底定後，三貝德積極推展符合新課綱版本的數位學習產品，在開學季到來推升下，消費者觀望與疑慮逐漸消除，數位學習教材營運回溫，第 3 季營收 3.85 億元，較上季增加約 2.7%，由於數位學習教材毛利率表現佳，第 3 季獲利表現也自谷底回溫。

展望本季，三貝德指出，以往年新課綱變動來看，每年營運淡季約落在農曆年後及 9 月開學，經過第一次段考後，學生家長對新教材的購買意願可望提高，帶動數位學習教材需求成長，看好第 4 季營運將優於第 3 季。

此外，三貝德子公司亞洲教育平台，除穩定按進度併購國內補習班外，未來也將透過系統平台整合，協助旗下所有補教體系，增加教學深度與廣度，且面對 108 新課綱初期亂象，擬順勢推出「素養」相關課程，可在新課綱紊亂的過渡期，吸引更多學生加入，有助挹注營運動能。